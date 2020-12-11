В КСУ нашли в заключении Венецианки несколько пунктов в свою пользу

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Конституционном суде Украины нашли в заключении Венецианской Комиссии и Генерального Директората по правам человека и верховенства права Совета Европы несколько пунктов в свою пользу и обнародовали их на официальной странице в Facebook, передает УНН.

Отметим, что в КСУ отметили, что "воспринимают критические замечания относительно принятого Решения и будут учитывать их в дальнейшем".

"Вместе с тем Венецианская Комиссия и Генеральный Директорат по правам человека и верховенства права Совета Европы в пунктах 72 и 74 отмечают следующее:

- Венецианская комиссия отмечает, что борьба с коррупцией является важным элементом правового государства, но и таким же элементом относительно уважения Конституции и конституционного правосудия. Они идут бок о бок. Парламент и исполнительная власть должны уважать роль Конституционного Суда как "охранника" Конституции и должны выполнять его решения. В свою очередь, Конституционный суд как и любое другое учреждение и суд, с одной стороны, заслуживает институционального уважения, но, с другой стороны, должен придерживаться собственных процедур, а для обеспечения конституционной стабильности и правовой определенности должен принимать решения, что соответствуют собственной прецедентной практике. Еще важнее то, что Конституционный суд должен принимать решение в пределах критериев своих законных полномочий и юрисдикции (п. 72).

- Впрочем, конституционная роль Конституционного Суда должна уважаться, и Верховная Рада должна реализовать решение, выполняя его с учетом конституционных основ страны и действующих международных стандартов, сохраняя общественные интересы, такие как борьба с коррупцией, в том числе и в судебной власти. В частности, важно соблюдать обязанности государственных служащих (включая судей обычных судов и Конституционного суда) подавать финансовые декларации, иметь эффективный механизм проверки таких деклараций и предусматривать в законе соответствующие санкции для тех государственных служащих - учитывая судей и прокуроров - которые сознательно подают ложные декларации/не подают декларации (п.74)", - приводит КСУ часть заключения Венецианки.

Напомним, Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Как сообщал УНН, 9 декабря Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права (DGI) Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуации с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября.

В заключении отмечается, что решение КСУ "не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве".

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.

Так, Президент Владимир Зеленский 25 декабря обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства государства после резонансного решения Конституционного суда.

Отметим, 27 октября Конституционный суд Украины признал несоответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающей ответственность за ложь в декларации.