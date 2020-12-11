К инаугурации Байдена лидеры "нормандской четверки" не встретятся - Кравчук

КИЕВ. 11 декабря. УНН. К инаугурации новоизбранного президента США, которым, вероятно, станет Джо Байден, лидеры стран "Нормандского формата" не встретятся. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, передает УНН.

"Лидеры (стран Нормандской четверки - ред.) встретятся не раньше февраля месяца. В этом году они уже точно не встретятся. А там Новый год, Рождество, а потом уж ... Я вам еще скажу - для вас и для себя. События в Украине - не только вопрос для Украины. Это глобальный вопрос Европы и мира, вопросы мира и войны, вопросы влияния. А потому до инаугурации президента Соединенных Штатов Америки будут всегда думать все политики, украинские - также, как урегулировать ситуацию, чтобы услышать решение и позицию нового президента США (Джо Байдена - ред.) - страны, которая является определяющей в мире", - заявил первый президент Украины.

Добавим, что сейчас инаугурация нового президента США планируется на 20 января.

Напомним, 9 декабря прошел год с тех пор, как в Париже состоялась встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "Нормандском формате".