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Украина осудила очередную попытку аннексии Россией оккупированных территорий Грузии

Украина осудила очередную попытку аннексии Россией оккупированных территорий Грузии

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и не признает принятия "программы формирования общего социального и экономического пространства" между РФ и оккупированной Абхазией и рассматривает такие действия как очередную попытку аннексии Россией оккупированных территорий Грузии. Об этом говорится в комментарии МИД, передает УНН.

В МИД напомнили, что недавно представители Российской Федерации и руководство оккупационной администрации Абхазии согласовали т.н. "Программу формирования общего социального и экономического пространства".

"Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает и не признает принятия этой программы и рассматривает такие действия как очередную попытку аннексии Россией оккупированных территорий Грузии.

Констатируем, что Российская Федерация продолжает агрессию против соседних государств и оккупацию их суверенных территорий, грубо нарушает принципы и нормы международного права, последовательно и целенаправленно подрывает международную и региональную безопасность", - говорится в комментарии.

В ведомстве отметили, что упомянутые действия РФ негативно влияют на гуманитарное положение на оккупированных территориях Грузии, в частности существенно затрудняют выполнение положений принятых в период с 2008 по 2020 года резолюций Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации с внутренне перемещенными лицами и беженцами из Абхазии.

"Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в качестве стратегического партнера в ее международно признанных границах. РФ должна прекратить процесс аннексии оккупированных территорий Грузии и в полном объеме выполнить свои обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года", - говорится в комментарии.

Ранее группа друзей Грузии, среди которых Украина, на 27-й министерской встрече ОБСЕ одобрили заявление в поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии. А также выразили обеспокоенность оккупацией Россией части территорий.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, Грузия
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