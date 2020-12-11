В плену на оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - омбудсмен

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает УНН.

"... в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинга", - сообщила Денисова в Facebook.

Кроме того, омбудсмен призвал посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Денисова отметила, что в резолюции есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведения об украинских гражданах, находящихся в Российской Федерации, обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации и немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Ранее в СБУ сообщили, что на оккупированном Донбассе в неволе содержатся 184 человека.