Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,08 0,0344  EUR: 33,99 0,0388 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Локдаун обойдется Украине в около 750 млн долл. - экономист
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5175

В плену на оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - омбудсмен

В плену на оккупированном Донбассе находится 241 гражданин Украины - омбудсмен

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Об этом Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила во время встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, передает УНН.

"... в плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 241 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможно. Поэтому обратилась с просьбой к госпоже Послу обратиться в Международный Комитет Красного Креста усилить усилия для их допуска на эти территории и осуществить соответствующий мониторинга", - сообщила Денисова в Facebook.

Кроме того, омбудсмен призвал посла обратиться с просьбой к представителям ее страны 16 декабря во время голосования поддержать резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина".

Денисова отметила, что в резолюции есть важные пункты о предоставлении консульским работникам Украины сведения об украинских гражданах, находящихся в Российской Федерации, обеспечивать им свободу контактов и общения в соответствии с Венской конвенцией о консульских отношениях, участником которой является Российская Федерация, и обеспечить украинским должностным лицам, включая Уполномоченного по правам человека, возможность посещения всех украинских граждан, в том числе политических заключенных во временно оккупированном Крыму и Российской Федерации и немедленного освобождения всех пленников Кремля.

Ранее в СБУ сообщили, что на оккупированном Донбассе в неволе содержатся 184 человека.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, омбудсмен
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.