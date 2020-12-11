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Историческое решение: суд в Гааге готов расследовать преступления в Крыму и на Донбассе

Историческое решение: суд в Гааге готов расследовать преступления в Крыму и на Донбассе

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Международный уголовный суд в Гааге официально заявил об основаниях для начала официального расследования военных преступлений и преступлений против человечности на востоке Украины и в Крыму. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба и назвал это решение "историческим", передает УНН.

"В 2015 году Украина обратилась в Международный уголовный суд в Гааге по военным преступлениям и преступлениям против человечности на востоке Украины и в Крыму. Прокуроры изучили документы и сегодня объявили историческое решение: есть все основания для начала официального расследования", - написал Кулеба.

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По словам министра, международное правосудие не быстрое, но неотвратимое.

"Наступит день, когда российские преступники обязательно предстанут перед судом", - подчеркнул Кулеба.

Как сообщал УНН, Украина отправила в МКС имена 14 должностных лиц РФ, нарушивших права человека в оккупированном Крыму.

Источник: УНН
Теги: МИД, Донбасс, Крым, Украина
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