Верещук надеется посадить Россию за стол переговоров

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украине до сих пор не удалось посадить Россию за стол переговоров как сторону конфликта. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, подводя итоги прошлогодней нормандской встречи в Париже, передает УНН.

"На что я искренне надеялась и думала, что после нормандской встречи это действительно произойдет, под силой санкций, дипломатического давления, других факторов, которые действительно имели место за прошлый год - Россия сядет за стол переговоров как сторона. Этого не произошло. Нам не удалось посадить Россию как сторону конфликта. Это самое главное, это краеугольный камень всего, что мы можем называть переговорным процессом", - сказала она.

Россия упорно не считает себя стороной конфликта и не хочет это признавать, добавила Верещук.

"Мы не можем себе позволить, чтобы стороной конфликта не была Россия. Других вариантов нет. Все годы, которые сегодня мы суммируем, свидетельствуют о том, что Россия неуступчивая именно в этом вопросе", - подчеркнула нардеп.