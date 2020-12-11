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У разведки Украины есть вся информация о российских военных — Данилов

У разведки Украины есть вся информация о российских военных — Данилов

Алексей Данилов

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Мониторинг действий и передвижений воинских формирований Российской Федерации на территории временно оккупированного Крыма и на общих участках границы украинскими и партнерскими разведками ведется ежедневно, поэтому украинские спецслужбы имеют полную информацию о действиях агрессора. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает корреспондент УНН.

“К большому сожалению, мы не можем военным путем сегодня решить вопрос с Российской Федерацией. Речь именно идет не об ОРДЛО, не об этих наемниках, а именно о Российской Федерации, которая в большом объеме держит там свои войска и оружие. Более того, там же есть граница с Россией, на которой они (военные РФ — ред.) находятся в большом скоплении. И это не секрет. По крайней мере, для нашей разведки и для исследований наших партнеров. Вся информация у нас. У нас мониторинг военного состава РФ, который расположен в оккупированном Крыму и на наших границах, ведется каждый день”, — отметил Данилов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что СНБО готовит новое решение по ситуации на Донбассе.

Кроме того, по словам Данилова, Украина может вынести для себя несколько уроков после решения армяно-азербайджанского конфликта.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Россия, Донбасс, Крым, разведка
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