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Россия расширила санкции против Украины

Россия расширила санкции против Украины

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Правительство России расширило список санкций против Украины. В список людей, к которым применят “специальные экономические меры”, вошли 849 человек. Об этом говорится в постановлении, размещенном на сайте Кабмина РФ, передает УНН.

Согласно документу, среди лиц, против которых введены санкции в России, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук, министр внутренних дел Арсен Аваков, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, председатель делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько и другие.

Документ был принят 7 декабря и вступает в силу со дня опубликования — с 11 декабря. Однако, какие именно “специальные экономические меры” будут применены к людям, которых в РФ внесли в список санкций, не сообщается.

Напомним, лидеры Европейского Союза в ходе саммита в Брюсселе в четверг, 10 декабря, согласовали продление еще на полгода введенных в 2014 году экономических санкций против России из-за нарушения нею территориальной целостности Украины — до конца июля 2021 года.

Источник: УНН
Теги: Россия, санкции, Украина
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