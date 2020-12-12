МИД Украины приветствовало завершение прокурором МУС изучения ситуации на Донбассе и в Крыму

КИЕВ. 12 декабря. УНН. МИД Украины приветствует завершение прокурором Международного уголовного суда (МУС) предварительного изучения ситуации на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. Об этом говорится в комментарии украинского дипломатического ведомства, передает УНН.

“Госпожа прокурор Международного уголовного суда объявила о завершении этапа предварительного изучения событий, имевших место в Украине, начиная с 20 февраля 2014 года. Прокурор пришла к выводу о том, что Международный уголовный суд обладает юрисдикцией рассмотреть дело по существу, и она готова начать расследование. Министерство иностранных дел Украины приветствует такой вывод”, — говорится в комментарии.

В МИД уверены, что инструменты Международного уголовного суда позволят привлечь к ответственности лиц, совершивших военные преступления и преступления против человечности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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“Независимо от их политических должностей, на скамье подсудимых должны оказаться все лица, которые совершали и совершают страшные преступления против Украины и украинского народа. В рамках следующего этапа дело передается на рассмотрение судей досудебной палаты Международного уголовного суда для принятия решения об открытии полноценного уголовного расследования. Расцениваем вывод госпожи прокурора как четкий сигнал поддержки мировым сообществом неотвратимости правосудия за совершенные в Украине преступления”, — подчеркнули в МИД Украины.

Как сообщал УНН, в дальнейшем Судебная палата Офиса прокурора МУС должна принять решение о начале полноценного расследования фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности в условиях вооруженного конфликта в Украине.

Справка: Украина признала юрисдикцию Международного уголовного суда двумя заявлениями Министерства иностранных дел в соответствии с п. 3 ст. 12 Римского статута, представленным 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года относительно преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.