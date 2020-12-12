В КСУ заявили, что решение об ответственности за ложь в декларации легитимное

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Согласно заключению Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного суда Украины № 13-р/2020, несмотря на замечания, является легитимным и подлежит исполнению. Об этом говорится в заявлении пресс-службы КСУ, передает УНН.

“В своих выводах Венецианская Комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины. Также в процессе подготовки документа, указанные авторитетные органы Совета Европы не пришли к выводу о необходимости изменения состава судей Конституционного суда Украины. Наоборот, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку вывода Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания”, — говорится в сообщении.

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Отмечается, что “решение Конституционного суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы”.

“Работа над выполнением указанного решения Конституционного суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на выполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины. Вместе с тем, заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, аргументации в мотивационной части, порядке разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий относительно принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного суда Украины для учета при дальнейшем выработке решений”, — подчеркнули в КСУ.

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Напомним, 11 декабря Венецианская комиссия одобрила два вывода по Украине, касающихся решения Конституционного суда Украины и ситуации с антикоррупционным законодательством.

Ранее Венецианская комиссия вместе с Генеральным управлением по правам человека и верховенства права Совета Европы обнародовали Срочный общий вывод о законодательной ситуацию с механизмами противодействия коррупции в соответствии с решением Конституционного суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября. В заключении отмечается, что решение КСУ “не имеет четкой аргументации и твердой основы в международном праве”.

Кроме того 10 декабря Венецианская комиссия обнародовала второй вывод относительно ситуации с Конституционным судом Украины.

Заключение включает рекомендации Верховной Раде более четко прописать ситуации, при которых может быть ограничена деятельность КСУ, а судьям Конституционного суда рекомендуют более конкретно указывать причины неконституционности законов при принятии решений.