Зеленский поблагодарил Трюдо за новые возможности для развития киноиндустрии

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Владимир Зеленский приветствует ратификацию Канадой Соглашения о совместном аудиовизуальное производство с Украиной. Документ вступит в силу 1 января 2021 года, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"Спасибо Канаде и лично премьер-министру господину Трюдо за завершение всех процедур, необходимых для вступления в силу этого соглашения. Она дает новые мощные возможности для развития теле- и киноиндустрии в Украине, для совместного производства аудиовизуального контента и дистрибуции проектов на международном рынке. Уверен, это сделает наше двустороннее сотрудничество еще более плодотворным, а связи между людьми наших стран еще более тесными", - отметил Глава государства.

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Согласно документу, при условии совместного производства украинские продюсеры смогут претендовать в Канаде на бюджетную поддержку, налоговые льготы и скидки при дистрибуции. Соответствующую поддержку получат и канадские теле- и кинопроизводители, которые будут снимать в Украине.

Соглашение было подписано во время визита Президента Украины Владимира Зеленского в Канаду в июле 2019 года. Верховная Рада ратифицировала документ в сентябре 2020-го.