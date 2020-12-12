Арбитраж по лесу вынес решение: Украина имеет право ограничивать экспорт

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Арбитражная группа признала, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка, передает УНН.

"Арбитраж по лесу вынес свое решение по запрету экспорта леса. Арбитры признали, что Украина может и имеет право ограничивать экспорт леса при определенных обстоятельствах. Так существующий запрет экспорта 2005 года признан судом полностью правомерным. В то же время арбитры признали, что запрет 2015 года должен быть откорректирован с учетом полного права Украины регулировать эту сферу деятельности в соответствии со статьями 290 и 293 Соглашения об ассоциации. Мероприятия по корректировке должны быть осуществлены в сотрудничестве с ЕС", - написал Тарас Качка.

Он отметил, что хищнический спрос со стороны компаний ЕС является двигателем несбалансированного экспорта леса и создает угрозу для Карпатского региона, о чем говорит исполнительный директор программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен.

"Как ни странно главной причиной того, что мы не смогли до конца отстоять правомерность запрета экспорта 2015 стало то, что авторы этого запрета слишком активно писали о преференциях национальным производителям, а не о защите леса. Поэтому уважаемые депутаты будьте аккуратны в объяснении своих законодательных инициатив.

Решение арбитров дает нам широкую свободу выбора мер исполнения решения. Краеугольным элементом его выполнения будет создание нормального рынка внутри Украины. Итак первым шагом должно стать одобрение Закона Украины "О рынке древесины" 4197-1", - добавил Качка.

По его словам, они должны создать цивилизованный рынок на основе успешного правительственного эксперимента по продаже леса на аукционах.

"Следующий шаг - четкая регламентация с ЕС двустороннего протокола по торговле лесом. И далее - анализ нужно ли нам снимать запрет экспорта в целом или просто предположить, что по отношению к ЕС будет действовать личный режим. Так или иначе - имеем довольно сбалансированное решение арбитров и возможность по своему усмотрению формировать политику по управлению лесным хозяйством. Спасибо всем, кто присоединился к формированию правовой позиции", - сказал торгпред.

Напомним, Верховная Рада 9 апреля 2015 года приняла закон, которым десять лет запретила экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде (леса-кругляка), при этом запрет на экспорт лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) был введен с 1 ноября 2015 года, а древесных пород - с 1 января 2017 года.

15 января 2019 года ЕС подал запрос на проведение консультаций с Украиной о временном запрете экспорта необработанной древесины. Консультации были проведены 7 февраля 2019 года, однако стороны не пришли к взаимно согласованного решения.

20 июня 2019 года ЕС инициировал процедуру разрешения спора путем арбитражного разбирательства и направил запрос о создании Арбитражной группы. Стороны достигли согласия о создании Арбитражной группы в вышеупомянутом составе 28 января 2020 года.