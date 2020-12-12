Зеленский дал Маркиву орден "За мужество"

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 563/2020 о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

"... в День Сухопутных войск, когда Украина чтит своих героев, которые стоят на защите свободы и независимости нашего государства, и благодарит их за достойную службу, Виталий Маркив награжден за выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне", - говорится в сообщении.

В Офисе напомнили, что Маркив был несправедливо осужден к 24 годам лишения свободы в Италии из-за смерти журналиста, однако, сохраняя военную честь и гражданское достоинство, сумел доказать свою невиновность и получить свободу.

В сложном процессе освобождения украинского нацгвардейца участвовали министр внутренних дел Арсен Аваков, представители Офиса Президента, украинские дипломаты и общественные деятели. Глава государства лично проводил переговоры об освобождении Виталия Маркива с представителями итальянских властей.

Справедливое решение по делу нацгвардейца и его увольнение - это также победа Украины на международном уровне, отметил Владимир Зеленский.

Напомним, нацгвардеец Виталий Маркив через месяц после своего освобождения и возвращения в Украину пришел в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщал УНН, 4 ноября Виталий Маркив вернулся в Украину. Нацгвардеец предположил участие Российской Федерации в организации его ареста и вынесении приговора в Италии. По словам главы МВД Украины Арсена Авакова, режим президента РФ Владимира Путина фактически признал свое участие в попытке фальсификации дела нацгвардейца Виталия Маркива решением о заочном аресте военнослужащего.