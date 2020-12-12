Под стены Офиса Венедиктовой принесли венок

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Под стены Офиса Генпрокурора активисты принесли венок - это стало продолжением акции, которая проходила под стенами Офиса Президента, передает УНН.

Участники акции поинтересовались у правоохранителей, которые были у Офиса Генпрокурора, выйдет ли к ним Ирина Венедиктова. Не услышав ответ - активисты поставили под стены учреждения венок.

Как сообщал УНН, ранее активисты устроили пикет под стенами Офиса Президента, чтобы напомнить о деле Шеремета.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева продлил меры ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь, которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.