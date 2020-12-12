МИД об оборонном бюджете США: Вашингтон подтверждает лидерство в поддержке Украины

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Украины приветствует одобрение 11 декабря Сенатом США и 8 декабря Палатой представителей США законопроекту "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021), передает УНН со ссылкой на сообщение МИД.

В МИД отметили, что положения этого документа предусматривают, в частности, выделение Украине значительного пакета помощи по безопасности, в том числе из-за увеличения доступных средств для приобретения летальных видов вооружения для нужд Вооруженных Сил Украины, а также усиление санкционного давления для противодействия подрывной деятельности РФ.

"Своими решениями США в очередной раз подтверждают лидерство в поддержке Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах.

Мы высоко ценим прочную двухпартийной и двухпалатную поддержку Украины в США, готовность стратегического партнера Украины продолжать практическую помощь нашему государству в укреплении ее обороноспособности в условиях продолжающейся российской агрессии", - говорится в сообщении.

Справка: 11 декабря 2020 года Сенат США подавляющим большинством голосов (84-13) и 8 декабря 2020 года Палата представителей Конгресса США (335-78) одобрили законопроект "О расходах на нужды национальной обороны США в 2021 году" (NDAA 2021). Документ предусматривает выделение Украине на цели безопасности помощи в 2021 году по программе "Инициатива безопасности помощи Украине" 250 млн долл., в том числе 75 млн долл. на приобретение для нужд ВСУ летальных видов вооружения, на 25 млн долл. больше, чем в 2020 году. Кроме того, NDAA 2021 предусматривает ужесточение санкций против строительства "Северного потока-2", в частности расширения перечня услуг, подпадающих под действие санкций США в соответствии с законом "О защите энергетической безопасности Европы" 2019 года. Для вступления в силу, NDAA 2021 должен быть подписан Президентом США.