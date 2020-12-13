Разумков завтра соберет глав фракций, среди тем бюджет и закон о "особом статусе" Донбасса – нардеп

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков завтра собирает глав фракций. Вероятная повестка: готовность бюджета на 2021 год, порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса и график работы Рады во время январского локдауна. Об этом сообщил народный депутат от партии “Голос”, первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Завтра на 10:00 глав фракций снова собирает Спикер...”, — написав Железняк.

По его словам, вероятно на повестке дня будет готовность бюджета 2021.

“Все-таки во вторник голосование уже. Порядок рассмотрения закона про спецстатус Донбасса (он проходит, если только голосуют сразу в целом), кадровые назначения тоже стоит обсудить, ну и наверное обсудим график работы Рады во время январского локдауна”, — рассказал нардеп.

Ранее Гетманцев заявлял, что бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года поступил в Раду.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря.