РФ считает, что в ОБСЕ есть "фантазеры" касательно аннексированного Крыма и она будет их "приземлять"

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Российская сторона будет “приземлять фантазеров”, которые высказывают планы о работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в аннексированном Москвой Крыму. Об этом сообщил в интервью корреспонденту федерального агентства ТАСС постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет УНН.

Как рассказал Лукашевич, украинская тематика не уходит из поля внимания ОБСЕ уже седьмой год. Он напомнил, что в контексте “этого кризиса” на всей территории Украины была размещена Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, а “не только на востоке страны”.

“Западные коллеги всегда обращают внимание, что на всей территории (Украины), включая Крым. Мы четко каждый раз даем понять: дорогие друзья, руками не трогать, это (Крым) не ваше (как считают в РФ — ред.). Это уже давно субъект Российской Федерации — Крым и город федерального значения Севастополь (оправдывая якобы „референдум“ в 2014 году — ред.). Пока не очень доходит, но будем дальше „приземлять“ фантазеров с их планами, чтобы СММ работала на крымском направлении”, — сказал российский постпред.

Напомним, ранее МИД РФ назвал резолюцию ООН о милитаризации аннексированного Крыма — “агитационной фальшивкой”. Также Кремль заявил, что Крым является якобы “суверенной территорией России, и страна, руководствуясь нормами международного права, вправе делать там все необходимое для обеспечения своей безопасности”.