Кандидатуру Витренко на министра энергетики раскритиковали

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Бывший менеджер “Нафтогаза” Юрий Витренко готовится занять должность министра энергетики в условиях конфликта интересов. Об этом в своём Facebook написал эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает УНН.

Конфликтом интересов эксперт называет судебные иск Витренко к “Нафтогазу” на выплату ему 4 млн долларов премии за успехи в работе.

“Кто же это у нас такой влиятельный в энергетике появился, что готов товарища Витренко делегировать министром, а то, глядишь, и вице-премьером целым, невзирая на все огрехи и изъяны кандидата? Хоть чучелом, хоть тушкой. Активно тянут товарища на верхние этажи власти, ой активно”, — задается вопросом Землянский.

При этом он обращает внимание, что Витренко пытается публично дискредитировать главу “Нафтогаза” Андрея Кобелева, дабы обьяснить собственные провалы в управлении компанией.

Напомним, убыток “Нафтагаза” в первом полугодии 2020 года составил 11,5 млрд грн.

Также напомним, мать Юрия Витренко Наталия — лидер Прогрессивной Социалистической партии Украины называет премьер-министра Дениса Шмыгаля “нацистом”.