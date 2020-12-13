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Рынок "Столичный" переоформили на нового владельца чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами

Рынок "Столичный" переоформили на нового владельца чтобы не выполнять обязательства перед инвесторами

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Утром 12 декабря на Facebook-странице рынке “Столичный” появилось сообщение о якобы начале рейдерской атаки на предприятии. А уже вечером того же дня новый владелец рынка, киевский предприниматель Евгений Горбач, подтвердил переход под его контроль 54% доли рынка.

Наша редакция постаралась разобраться с происходящим вокруг рынка “Столичный” и что стоит за этими заявлениями.

Как известно, уже несколько месяцев существует конфликт между текущим бенефициаром пидприемтсва Александром Стельмахом, которого СМИ также называют номинальным владельцем рынка в интересах Юрия Иванющенко, близкого соратника президента беглого Януковича и украинской-литовской компанией Stolitsa Group.

Stolitsa Group утверждает, что к началу 2020 года достигла соглашения о выкупе мажоритарной доли рынка у Александра Стельмаха, выдала соответствующий аванс, но продавец перестал выполнять свои обязательства. Иностранные инвесторы решили защищать свои права через юридические механизмы и уже 9 декабря появилась информация о вручении подозрения Стельмаху по статье “мошенничество”.

Именно на этом этапе текущие владельцы рынка решили переоформить конфликтную долю на нового владельца, чтобы вывести из-под удара Стельмаха и избежать выполнения своих обязательств перед Stolitsa Group.

По информации наших источников, организатором схемы выступил Андрей Портнов, экс-заместитель главы Администрации президента во времена Януковича, который сегодня занимается снятием санкций из представителей предыдущего режима, многие из которых успешно вернулись в Украину после победы Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года. Сейчас Портнов обеспечивает юридическое сопровождение по всем активам Юрия Иванющенко в Украине.

Именно по его инициативе 70% в ООО “Аграрный маркетинговый центр”, которому принадлежит 77% в ООО “РСГП “Столичный” было переоформлено на Евгения Горбача, который является директором-подписантом в фирмах Ивана Гранцева и Евгения Веничука, близких соратников и бизнес-партнеров Андрея Портнова.

Что интересно, по данным журналиста проекта “Наши деньги” Юрия Николова, Веничук был среди близких к Портнову юристов, через которых осуществлялось финансирование предвыборной кампании Владимира Зеленского.

Источник: УНН
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