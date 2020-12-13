ООС зафиксировано пять обстрелов со стороны боевиков

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики пять раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

“С начала текущих суток, 13 декабря, зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск”, — сообщили в пресс-центре.

Так, вблизи Южного враг применил против украинских воинов минометы 82-го калибра. С гранатометов различных систем враг открывал огонь неподалеку Водяного, что на приморском направлении. Не было спокойно и у Водяного вблизи Донецка. Здесь российско-оккупационные войска задействовали против наших защитников автоматические станковые гранатометы.

Сообщается, что провокационные действия оккупанта не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также о нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Кроме того, в районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны.

“Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано почти 3 гектара территории и передано на уничтожение 47 взрывоопасных предметов”, — отметили в штабе ООС.

Напомним, на Донбассе на протяжении прошлых суток боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военных ранены.