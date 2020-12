В Израиле осудили инцидент с еврейской ханукией в Киеве, Кулеба отреагировал

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Посол Израиля в Украине Джоэль Лион назвал инцидент с ханукией в Киеве актом антисемитизма и призвал украинские власти отреагировать на такие действия. Об этом дипломат написал в своем Twitter, передает УНН.

"Я решительно осуждаю акт антисемитизма, который произошел 10 декабря в Киеве. Я призываю чиновников Украины присоединиться к моему осуждению и быстро привлечь это лицо к ответственности", - заявил Лион.

На этот призыв отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я решительно осуждаю дерзкое нападение на еврейскую ханукию в четверг в Киеве. Приветствую быструю реакцию правоохранителей, установивших личность нападавшего. Дело уже передано в суд (статья УК 161), и я убежден, что справедливость будет достигнута. В Украине нет места антисемитизму", - подчеркнул Кулеба.

В ответ на это израильский дипломат поблагодарил коллегу.

Напомним, 10 декабря на Контрактовой площади в Киеве местный житель перекинул подсвечник, который является одним из символов празднования Хануки. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины.

Thank you dear Minister @DmytroKuleba for your strong condemnation and the swift reaction of the law enforcement agencies. I hope that this individual will soon be arrested and tried! It is time for Ukraine to adopt @TheIHRA definition on Antisemitism. https://t.co/gtdMAeZrkF