Главы фракций провели совещание с Разумковым: Бюджет-2021, спецстатус Донбасса и НАПК согласовали на завтра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На совещании председателей фракций у председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова в понедельник, 14 декабря, обсудили повестку дня работы парламента. Предварительно, вопросы работы НАПК, Государственного бюджета на 2021 год и по спецстатусу Донбасса будут проголосованы завтра, 15 декабря. Об этом сообщал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк в Telegram-канале, передает УНН.

"Собрались у Разумкова. По спецстатусу Донбасса. Проговорили процедуру голосования. Будет все быстро и завтра. По законам НАЗК (НАПК - ред.), выглядит так, что тоже будет консенсус и завтра пройдёт за основу и в целом", - сообщил Железняк.

Также он отметил, что обсуждали график работы Верховной Рады. "Пленарные недели Рады с локдауна сдвинут на конец января", - добавил нардеп.

"Бюджет завтра. Все также. Выглядит так, что голоса есть с запасом", - отметил Железняк.

По его словам, "кадры не обсуждали".

Напомним, в Раде заявили, что в поддержку проекта Бюджета-2021 в ВР уже есть до 260 голосов. Рассмотреть вопрос планируют 15 декабря.

Кроме того, ранее были разговоры о том, что 15 декабря в Раде хотят кроме Бюджета-2021 решить еще и кадровый вопрос - в частности, назначить министра образования.

Также ранее глава парламента выразил надежду, что на этой пленарной неделе Верховная Рада рассмотрит законопроекты, которые восстановят эффективную работу НАПК после противоречивого решения КСУ от 27 октября, которое повлияло на работу антикорупционной инфраструктуры. Законопроект входит в пакет для урегулирования ситуации вокруг КСУ.