Рада завтра рассмотрит Бюджет-2021

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Верховная Рада на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

“Завтра мы с вами рассматриваем три ключевых законопроекта — это 4100, 4000 и смету Верховной Рады Украины. Это — бюджет”, — сказал Разумкв.

По его словам, председатель ВР сегодня общался касательно Бюджета с представителями всех депутатских фракций и групп, и видел “абсолютный конструктив в подходах”.

“Надеюсь, до завтра он не изменится, все будут готовы поработать над этим документом, чтобы мы не превращали работу парламента на не совсем приятную, и даже не для нардепов а для людей практику, когда появляются бюджетные новогодние ночи. Я хотел бы верить, что мы завтра сможем рассмотреть все необходимые законопроекты и их принять”, — добавил он.

Напомним, ранее в парламенте сообщили, что голосов за проект Государственного бюджета на 2021 будет где-то 250-260.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Также Степанов заявил, что Минздрав нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год. 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.