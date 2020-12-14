Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа": нардеп сообщил, что рассмотрят

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заседание фракции "Слуга народа" состоится сегодня вечером. Будетут рассматриваться, в частности, законопроекты о бюджете, Бюро экономической безопасности, по противодействию коррупции и об информации, необходимой для декларирования. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует УНН.

"Сегодня вечером состоится заседание фракции", - написал Качура.

По его словам, кроме проекта бюджета будут рассматриваться следующие законопроекты:

• №3087д - о Бюро экономической безопасности;

• №4470 - по поводу противодействия коррупции;

• №4471 - по поводу составления админпротоколов в отношении судей;

• №3760 - о инвестнянях;

• №3656 - о снижении ставки НДС для аграрных производителей;

• №4065 - об информации, необходимой для декларирования;

• №3132 - по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета;

• №3014 - предложения Президента к Закону "Об электронных коммуникациях".

"Также, возможно, сегодня будут рассматриваться кадровые вопросы. Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции", - отметил он.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров провел встречу с народными депутатами и руководством налоговых органов по подготовке законопроекта "О Бюро экономической безопасности Украины".