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Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа": нардеп сообщил, что рассмотрят

Сегодня состоится заседание фракции "Слуга народа": нардеп сообщил, что рассмотрят

Александр Качура

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Заседание фракции "Слуга народа" состоится сегодня вечером. Будетут рассматриваться, в частности, законопроекты о бюджете, Бюро экономической безопасности, по противодействию коррупции и об информации, необходимой для декларирования. Об этом в своем Telegram-канале написал народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, информирует УНН.

"Сегодня вечером состоится заседание фракции", - написал Качура.

По его словам, кроме проекта бюджета будут рассматриваться следующие законопроекты:

• №3087д - о Бюро экономической безопасности;
• №4470 - по поводу противодействия коррупции;
• №4471 - по поводу составления админпротоколов в отношении судей;
• №3760 - о инвестнянях;
• №3656 - о снижении ставки НДС для аграрных производителей;
• №4065 - об информации, необходимой для декларирования;
• №3132 - по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета;
• №3014 - предложения Президента к Закону "Об электронных коммуникациях".

"Также, возможно, сегодня будут рассматриваться кадровые вопросы. Но, скорее всего, они будут обсуждаться во вторник на отдельном заседании фракции", - отметил он.

Напомним, заместитель руководителя Офиса Президента Украины Олег Татаров провел встречу с народными депутатами и руководством налоговых органов по подготовке законопроекта "О Бюро экономической безопасности Украины".

Источник: УНН
Теги: фракции, нардепы, Слуга народа
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