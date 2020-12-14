Журналисты требуют снять с рассмотрения Рады законопроект "О медиа"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Национальный союз журналистов Украины и ряд других журналистских организаций обратились к представителям власти с просьбой снять с рассмотрения Верховной Рады законопроект “О медиа”, который по их мнению ограничивает свободу слова в стране. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс служба НСЖУ.

“В доработанном варианте не учтены замечания ОБСЕ, Главного научно-экспертного управления Верховной Рады, экспертов Совета Европы...”, — отмечается в обращении адресованном Президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю ВР Дмитрию Разумкову, председателям парламентских фракций и групп.

В заявлении отмечается, что законопроект № 2693-д “О медиа” устанавливает ограничения прав журналистов-фрилансеров, поскольку признает профессиональные права на информацию и аккредитацию только тех журналистов, в удостоверении которых указано зарегистрированное медиа, даже если удостоверение журналиста выданное профессиональными или творческими союзами журналистов. Также законопроект предусматривает блокировку или отмены регистрации всего медиа, а не исключительно незаконного контента, что является непропорциональной санкцией.

“Еще раз подчеркиваем, что изменения, в которых действительно нуждается медиазаконодательство, — это упрощение регистрационных процедур, увеличение возможностей для саморегуляции, увеличение возможностей для журналистов качественно, без внешнего вмешательства (особенно — со стороны государства) выполнять свою работу”, — говорится в заявлении.

Кроме того, в заявлении отмечается, что полную политическую ответственность за ограничение фундаментального права человека на свободу выражения и информации несет фракция политической партии “Слуга народа”, депутаты которой, к сожалению, и являются авторами авторитарных законопроектив в сфере медиа.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не поддерживает многие пункты в законе о СМИ.



Напомним, ранее Разумков заявлял, что законопроект “О медиа” должен сохранить, в первую очередь, свободу слова в Украине.

Как сообщал УНН, профильный комитет рекомендовал Раде принять за основу законопроект “О медиа”.

Добавим, как сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко, законопроект о медиа нужно принять, но его надо сделать более либеральным и с определением понятия “язык вражды”.