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Бюджет, вакцинация и локдаун: на этой неделе Шмыгаль будет отчитываться в Раде

Бюджет, вакцинация и локдаун: на этой неделе Шмыгаль будет отчитываться в Раде

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На этой неделе во время часа вопросов к правительству, перед народными депутатами выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Такое решение было принято на заседании согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Граждане Украины ждут от власти, то есть от правительства и парламента Украины ответа, чего ждать от локдауна, который запланирован правительством с 8 января, и как с "карантином выходного дня" с парламентом правительство опять не советовалось... Какие будут последствия этого локдауна для страны, экономики, малого бизнеса, для наемных работников и бюджетной сферы", - заявила во время выступления заместительница главы ВР Елена Кондратюк.

Также, по ее словам, второй вопрос, который волнует граждан - это массовая вакцинация от коронавируса. Третий вопрос - чего ждать от Государственного бюджета на 2021 год.

"Я предлагаю пригласить и заслушать именно премьер-министра в пятницу к нам на час вопросов к правительству с четкими вопросами относительно введения локдауна, вакцинации и бюджета", - отметила Кондратюк.

Позже спикер парламента Дмитрий Разумков поставил на голосование вопрос о приглашении премьер-министра Дениса Шмыгаля на час вопросов к правительству.

Нардепы поддержали данное решение.

Напомним, на совещании глав фракций у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова в понедельник, 14 декабря, обсудили повестку дня работы парламента. Предварительно, вопросы работы НАПК, Государственного бюджета на 2021 год и по спецстатусу Донбасса будут проголосованы завтра, 15 декабря.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, ВРУ, отчет, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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