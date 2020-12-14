Глава ВОЗ в Европе дал Украине советы по тестированию на COVID-19

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге, который находится в Украине, совершил первые визиты в Киеве, в частности, встретился с медицинскими работниками на передовой борьбы с COVID-19. При этом он подчеркнул важность расширения возможностей тестирования COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу представительства ВОЗ в Украине.

"Сегодня утром доктор Ганс Клюге, директор Европейского регионального бюро ВОЗ, посетил медработников, которые находятся на передовой борьбы с COVID-19 в Киевском областном лабораторном центре и Центре первичной медико-санитарной помощи №2. Они оказывали медицинские услуги в течение всего времени пандемии COVID-19 в Украине", - говорится в сообщении.

Также указано, что доктор Клюге "встретился с работниками лаборатории, проводящими тестирование на COVID-19 и занимающимися эпиднадзором за болезнью".

"Доктор Ганс Клюге подчеркнул важность: увеличения потенциала тестирования на COVID-19, обеспечения базовыми услугами здравоохранения; поддержки медицинских работников", - сказано в сообщении.

Представитель ВОЗ и глава Представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт и заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сопровождали доктора Клюге и доктора Гундо Вайлера в лабораторный центр.

Напомним, в Украину в воскресенье, 13 декабря, с официальным визитом прибыл директор Европейского регионального бюро ВОЗ доктор Ганс Клюге.

Добавим, новые украинские тесты DIA®- SARS-CoV-2-Ag-R на антиген способны тестировать на COVID-19 до одного миллиона человек в сутки. Благодаря простоте технологии обработки образцов анализ доступен практически на любом уровне учреждений здравоохранения. При этом тест-система ученых "Диапроф-Мед" чувствительнее в 75 раз за один из лучших в мире антигенных тестов и дешевле в пять-десять раз. Эксперты отмечают, что с помощью этих тест-систем всего за месяц можно протестировать почти все население Украины.