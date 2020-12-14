Украина провели первые в своей истории межведомственные киберконсультации с Испанией

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украина и Испания провели первые в истории межведомственные киберконсультации, призванные укрепить кибезбезопасность ЕС и украинско-испанские отношения. Об этом в своем Twitter написал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает УНН.

“Состоялись первые в истории межведомственные киберконсультации с Испанией. Такое сотрудничество призвано укрепить не только украинского-испанские отношения, но и кибербезопасность ЕС, учитывая имеющийся опыт Украины в этой сфере”, — отметил он.

Напомним, Национальный координационный центр кибербезопасности предупредил о росте киберугрозы для Украины через мощную кибератаке на американскую компанию FireEye.