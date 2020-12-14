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Поджог офиса "Партии регионов": Черновол сообщила, что завтра ей вручат обвинение

Поджог офиса "Партии регионов": Черновол сообщила, что завтра ей вручат обвинение

Татьяна Черновол

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщила, что завтра, 15 декабря, ей вручат обвинение по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Завтра в 15:00 мне вручают обвинения за активное участие в Революции Достоинства. Против меня сфальсифицировали обвинения в убийстве. Я никого не убивала, это расправа надо мной и акт устрашения других участников Революции Достоинства за их активную государственную позицию и страх власти перед новым Майданом", - написала Чорновол.

Она отметила, что обвинение означает, что следствие завершено и дело идет в суд.

"В моем случае Печерский", - добавила она.

Напомним, Чорновол сообщала, что Государственное бюро расследований завершило следствие по ней по делу об убийстве работника офиса "Партии регионов" в феврале 2014 года.

Как сообщалось в УНН, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении Чорновол по статье 115 Уголовного кодекса Украины - за поджог партийного офиса в центре Киева и смерть человека 18 февраля 2014 года, во времена Майдана.

Добавим, что 10 апреля этого года, народный депутат 8-го созыва Татьяна Черновол сообщала, что в ее доме прошел обыск с участием Государственного бюро расследований по "делу Майдана".

Источник: УНН
Теги: Партия регионов, поджог, обвинительный акт, Татьяна Черновол
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