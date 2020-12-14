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Корниенко объяснил, как будет работать Рада во время "локдауна"

Корниенко объяснил, как будет работать Рада во время "локдауна"

Александр Корниенко

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Две недели во время "локдауна" народные депутаты будут работать в комитетах. Об этом на брифинге по итогам заседания согласительного совета сказал глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, передает УНН.

"Вся страна не работает две недели, а Верховная Рада - только одну неделю. У нас были запланированы пленарные недели с 11 по 15 и 18 по 22-е (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах - с 11-го по 22-е. А следующую неделю, которая была как раз запланирована как выходная неделя, потому что это перерыв между двумя сессиями, потому что у нас заканчивается четвертая сессия и начинается в первый вторник февраля пятая сессия. Неделя с 25 января, соответственно, до 29 января как раз будет рабочей. Поэтому, фактически, мы свой отпуск планируем использовать для работы, а те две недели будет работа в комитетах", - сказал Корниенко.

Кроме того, глава ВР Дмитрий Разумков на брифинге отметил, что, в случае необходимости "народные депутаты готовы собираться на внеочередные заседания достаточно быстро".

На прошлой неделе правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.

Источник: УНН
Теги: ВР, Коронавирус, карантин, Слуга народа, Александр Корниенко
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