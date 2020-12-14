Корниенко объяснил, как будет работать Рада во время "локдауна"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Две недели во время "локдауна" народные депутаты будут работать в комитетах. Об этом на брифинге по итогам заседания согласительного совета сказал глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко, передает УНН.

"Вся страна не работает две недели, а Верховная Рада - только одну неделю. У нас были запланированы пленарные недели с 11 по 15 и 18 по 22-е (января - ред.). Теперь в эти недели будет работа в комитетах - с 11-го по 22-е. А следующую неделю, которая была как раз запланирована как выходная неделя, потому что это перерыв между двумя сессиями, потому что у нас заканчивается четвертая сессия и начинается в первый вторник февраля пятая сессия. Неделя с 25 января, соответственно, до 29 января как раз будет рабочей. Поэтому, фактически, мы свой отпуск планируем использовать для работы, а те две недели будет работа в комитетах", - сказал Корниенко.

Кроме того, глава ВР Дмитрий Разумков на брифинге отметил, что, в случае необходимости "народные депутаты готовы собираться на внеочередные заседания достаточно быстро".

На прошлой неделе правительство поддержало введение жестких карантинных мероприятий по борьбе с распространением COVID-19 в Украине с 8 по 24 января 2021 года.