Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 -0,1084  EUR: 33,89 -0,1005 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7620

Кадровые изменения в правительстве: Разумков не исключил увольнения "двух-трех" министров

Кадровые изменения в правительстве: Разумков не исключил увольнения "двух-трех" министров

Дмитрий Разумков

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В правительстве пока есть несколько министров, имеющие шансы покинуть свои должности. Об этом сказал глава ВР Дмитрий Разумков на брифинге по итогам заседания согласительного совета в понедельник, передает корреспондент УНН.

"Будет постановление - будем рассматривать... Есть ли один-два министра, которые имеют шансы (оставить должность - ред.)? Есть два-три министра, которые имеют шансы. Но, какие - посмотрим. И шансы могут быть как реализованы, так или нет", - отметил спикер парламента.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Украины Александр Корниенко на брифинге добавил, шо кадровые изменения в правительстве "вероятно, могут быть".

Напомним, ранее Разумков сообщил, что в ближайшее время в Раде вряд ли будут рассматривать вопрос о замене премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Он заявил также, что по министрам сегодня, ни постановлений Верховной Рады, ни представлений со стороны премьер-министра нет.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, отставка, Дмитрий Разумков
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.