От пакетов до "особого статуса" Донбасса: в Раде назвали законопроекты, которые планируют рассмотреть на неделе

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На этой неделе народные депутаты рассмотрят законопроекты, в частности об особом статусе Донецкой и Луганской областей, относительно установления уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и об ограничении обращения пластиковых пакетов. Также запланировано финальное голосование за Государственный бюджет на 2021 год. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВР.

Так, в Верховной Раде Украины сообщается, что во вторниа, 15 декабря нардепы рассмотрят законопроекты:

• № 4000, №4100-д - финальное голосование за бюджет;

• № 4467 - об особом статусе Донецкой и Луганской областей;

• № 4470 и № 4471 - по восстановлению институционального механизма предотвращения коррупции;

• № 3014 - об электронных коммуникациях.

В среду, 16 декабря:

• № 4065 - по обеспечению сбора данных и информации, необходимых для декларирования отдельных объектов налогообложения.

В четверг, 17 декабря:

• №3760 - о государственной поддержке проектов со значительными инвестициями;

• №3623 - по учету трудовой деятельности работника в электронной форме.

Так, в пятницу, 18 декабря:

• №4460-д - относительно установления уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации;

• №3087-д - о Бюро экономической безопасности Украины;

• № 2051-1-д - об ограничении оборота пластиковых пакетов.

Напомним, председатель ВР Дмитрий Разумков заявил, что Верховная Рада на заседании в четверг рассмотрит законопроект Президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".



Также Разумков сообщал, что ВР может рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год 15 декабря.

Как сообщалось, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский заявил, что в парламентской фракции "Слуга народа" не нашли голосов за Государственный бюджет на 2021, как и за назначение министра образования.