Установлены сотрудники ФСБ, отравившие Навального: среди них – врачи

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Совместное расследование The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel установило имена и звания сотрудников ФСБ, отравивших российского оппозиционера Алексея Навального “Новичком”. Ключевую роль в покушении играло специальное подразделение Института криминалистики ФСБ, передает УНН.

Так, телефонные биллинги и данные о поездках помогли журналистам установить, что операция по отравлению Навального была проведена группой из, как минимум, восьми оперативников ФСБ из секретного подразделения ведомства, действовавшего под прикрытием Института криминалистики ФСБ (он же НИИ-2 ФСБ или в/ч 34435).

В то время как официальной целью НИИ-2 является проведение экспертиз, бывшие советские и российские разведчики, перебежавшие на Запад, рассказывали, что институт также “управляет секретной лабораторией, которая в советское время производила яды, используемые для убийств западных дипломатов, украинских националистов и советских перебежчиков”, уверяют расследователи.

Анализируя метаданные звонков и сопоставляя их с оффлайновыми базами данных, а также с данными из открытых источников, журналисты установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, связанных с операциями по отравлению, и по меньшей мере 8 из них, включая руководителя института — полковника Станислава Макшакова, участвовали в покушении на убийство Навального:

Станислав Макшаков

Родился 25 марта 1966 года. Полковник, военный ученый, ранее работавший в Государственном институте технологии органического синтеза в закрытом военном городке Шиханы-1 (в/ч 61469). До официального прекращения российской программы химического оружия в 2017 году этот военный институт проводил исследования и разработки новых форм химического оружия, в том числе нервно-паралитических агентов типа “Новичок”.

Олег Таякин (“Тарасов”)

Родился 6 декабря 1980 года. Старший член группы по отравлению Навального, обычно координирующий действия других офицеров и работающий в основном из центрального офиса по адресу Академика Варги, 2а. Он служил на базе “Белый уголь” Службы специальных назначений ФСБ в Ессентуках, а также в в/ч 03523 Космических войск. В 2004 году он окончил Пироговскую медицинскую академию в Москве. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал врачом.

Алексей Александров (“Фролов”)

Родился 16 июня 1981 года. В 2006 году окончил медицинский институт в Москве и работал врачом скорой помощи, а затем военным врачом, начал служить в ФСБ в 2013 году. Александров, по всей видимости, является ключевым оперативником, причастным к двум попыткам отравления Навального в 2020 году.

Иван Осипов (“Спиридонов”)

Родился 21 августа 1976 года. Врач. Удалился из соцсетей в 2012 году, видимо, именно тогда он присоединился к ФСБ.

Константин Кудрявцев (“Соколов”)

Родился 11 апреля 1979 года. Служил в войсковой части в Шиханах. До начала работы в Институте криминалистики ФСБ окончил Российскую академию военной химико-биологической защиты.

Алексей Кривощеков

Родился 11 апреля 1979 года. До прихода в ФСБ в 2008 году служил в Министерстве обороны.

Михаил Швец (“Степанов”)

Родился 3 мая 1977 года. Он официально прописан по адресу “улица Трубецкая, 116, Балашиха” — это адрес Центра специальных операций ФСБ. Напомним, именно там, на базе ЦСН ФСБ в Балашихе тренировался Вадим Красиков (Соколов), непосредственно перед тем как отправился в Германию, где в августе 2019 года убил беженца Зелимхана Хангошвили. Телефонные метаданные показывают, что Швец часть своего времени проводит в лаборатории на улице Академика Варги, а часть — на базе ЦСН ФСБ.

Владимир Паняев

Родился 25 ноября 1980 года в Сердобске Пензенской области. До прихода в Институт криминалистики ФСБ работал в пограничной службе ФСБ, затем стал соучредителем компании по продаже антибактериальных ламп. Совпадение это или нет, но он живет в одном доме с Алексеем Навальным. После отравления его адрес регистрации был изменен на штаб-квартиру ФСБ на Лубянке, 1.

Сообщается, что анализ предыдущих поездок членов этой группы отравителей показывает, что они начали следить за Алексеем Навальным, как минимум, с января 2017 года, однако после того, как ЦИК в декабре 2017 года отказал Навальному в регистрации на президентские выборы, слежка на время прекратилась.

В 2020 году, отмечают журналисты, охота на Навального возобновилась в полную силу.

Напомним, ранее газета The Times со ссылкой на свои источники сообщила, что, когда Навальный в состоянии комы находился в омской больнице, была предпринята вторая попытка отравить его. По версии издания, с этой целью сотрудники российских спецслужб проникли в больницу.

Так, российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где оппозиционера госпитализировали. Он находился в коме. Омские врачи провели ряд анализов и пришли к выводу, что событие не является отравлением. 22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. После его ввели в искусственную кому.

2 сентября официальный представитель правительства Германии заявил, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы “Новичок”.

7 сентября оппозиционера вывели из комы.

23 сентября Навальный был выписан из стационара берлинской клиники “Шарите” , где он провел 32 дня.

Эксперты в Германии, а затем и других странах также пришли к выводу, что Навальный был отравлен веществом из группы “Новичок”. Страны ЕС призвали Москву провести расследование случившегося. Они также ввели санкции против российских чиновников, которые, по их мнению, могли быть причастны к покушению на Навального.

Навальный убежден, что его отравили спецслужбы по указанию Кремля.

Российские власти отвергают причастность к отравлению. Представитель Кремля Дмитрий Песков и российские врачи уверяют, что в России в организме оппозиционера ядов обнаружено не было. Москва заявляла о готовности сотрудничать с Германией для выяснения обстоятельств случившегося. Кремль также обвинил в предвзятости Организацию по запрещению химического оружия.