Комитет Рады одобрил законопроект об “особом статусе” Донбасса

КИЕВ. 14 декабря. УНН. На заседании комитета организации государственной власти в понедельник одобрили законопроект о продлении закона об “особом статусе” Донбасса. Об этом написал народный депутат от “Слуги народа” Александр Качура в Telegram-канале, передает УНН.

“На заседании комитета организации государственной власти был одобрен законопроект о продлении закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской области. Весь комитет полным составом проголосовал за, за исключением представителя партии „Голос“ Лозинского, который единственный проголосовал против и заявил, что его партия будет голосовать в зале также”, — написал Качура.

Напомним, ранее сегодня глава ВР Дмитрий Разумков заявил, что в Верховной Раде достаточно голосов для принятия законопроекта о продлении “особого статуса” Донбасса на 2021 год.

В Верховную Раду 7 декабря внесли законопроект о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей”.

Как пояснили в “Слуге народа”, документ внесли для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.