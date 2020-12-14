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Камельчук - это “вымышленный депутат”: в сети ответили на скандальное заявление “слуги”

Камельчук - это “вымышленный депутат”: в сети ответили на скандальное заявление “слуги”

Юрий Камельчук

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Слова народного депутата от фракции “Слуга народа” Юрия Камельчука о том, что COVID-19 - это “вымышленная болезнь”, вызвали бурную реакцию в социальных сетях, передает УНН.

Так, в частности, коллега Камельчука по фракции Дмитрий Гурин отреагировал на заявления у себя в Facebook.

“Народный депутат Юрий Камельчук заявил, что COVID-19 — вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий — вымышленный депутат, его на самом деле не существует”, — написал Гурин.

Под постом собралось множество комментариев от пользователей соцсети. Некоторые, в частности, предложили заявление Камельчука рассматривать как “отказ от госпитализации в случае заражения Юрия COVID-19”.

Реакция на скандальное заявление последовала также от еще одного депутата от “Слуги народа” Виталия Безгина.

“О „вымышленном Covid-19“. К сожалению, не только ковид, но и идиотизм, не являются вымышленными вещами”, — написал он в Facebook.

Напомним, Юрий Камельчук ранее заявил, что коронавирусная болезнь COVID-19 — это “вымышленная болезнь” и вакцины от нее “не вызывают доверия”.

Он также заявил, что считает ненормальным, что отовсюду говорят “об эффективности вакцины 70%”.

Стоит отметить, в прошлом месяце коронавирусной болезнью COVID-19 переболели президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса Президента Андрей Ермак и спикер парламента Дмитрий Разумков.

Еще один "перл" Камельчук касался поддержки запрета абортов. В октябре "слуга" поддержал решение польского Конституционного суда. А на вопрос журналистов о том, что делать в случаях, когда беременность незапланированная, или женщина не готова к ней или была изнасилована - народный избранник отметил, что "дело в карме".

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус, Слуга народа
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