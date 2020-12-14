Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 -0,1084  EUR: 33,89 -0,1005 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Бюджет-2021 и э-декларации: "слуги" собрались на заседание фракции
Эксклюзивные новости УНН
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
5370

С завтрашнего дня стартует заседание ТКГ: Украина хочет обсудить обмен и разведение сил

С завтрашнего дня стартует заседание ТКГ: Украина хочет обсудить обмен и разведение сил

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины запланировано на 15-16 декабря. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен удерживаемыми лицами и четыре новых участка разведения, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы украинской делегации.

“На 15-16 декабря запланировано очередное заседание ТКГ. Украинская делегация предлагает рассмотреть во время его работы следующие вопросы:

— освобождение удерживаемых лиц,
— разблокировка российской стороной работы КПВВ,
— финализация договоренности о девятнадцати участках разминирования,
— финализация договоренности о четырех новых участках разведения,
— обеспечение свободного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей территории Украины,
— международных гуманитарных организаций к удерживаемых лиц”, — сообщили в пресс-службе.

По данным украинской делегации, 15 декабря состоится заседание подгрупп (политической, гуманитарной, по вопросам безопасности и экономической), 16 — общее заседание ТКГ.

Напомним, ранее спикер украинской стороны в ТКГ Алексей Арестович заявил, что российская сторона подтвердила желание провести встречу стран “нормандского формата” на уровне политических советников.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, контактная группа, ОРДЛО
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.