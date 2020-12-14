КИЕВ. 14 декабря. УНН. В эфире одного из телеканалов народный депутат от партии “Слуга народа” Ирина Верещук подвела итоги работы парламента за год, плидомляе УНН.

Турборежим замедлился, однако некоторые народные избранники — расслабились, говорит нардеп.

“Турборежим замедлился, и это хорошо. Потому что есть шанс прочитать до конца, законопроекты, некоторые из которых имеют по 900 страниц. Это теперь действительно отсутствует, все очень подробно читают документы, помощники очень тщательно относятся к законопроектам. И я, кстати, не была сторонницей турборежима, зная — система всегда должна победить.

Но мы сделали рывок в первом подходе — теперь второй год пошел, и начинаем расхолаживаться. Не приходят на заседания”, — сказала она.

Верещук рассказала, что в этом году Рада принял важнейший законопроект по оборонных закупок.

“Это очень важно, потому что мы изменили всю парадигму оборонных закупок, а это был многомиллиардный пласт с высокими коррупционными рисками, который, как вы знаете, был коррупционной кормушкой много лет. Со следующего года, даст бог, законопроект заработает”, — добавила нардеп.