Верещук: "Слуга народа" в ВР сохраняет свою целостность

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Фракция "Слуга народа" в Верховной Раде сохраняет свою целостность, несмотря на различные позиции депутатов во время голосований. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщила народный депутат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

"Мы никогда не были монолитными. В зависимости от законопроекта менялось количество голосов. Когда это были так называемые антиколомойские законопроекты - это одно количество голосов, когда за землю или за императивный мандат - другое", - сказала она.

Также Верещук опровергла информацию о расколе "Слуги народа" на отдельные подгруппы.

"У нас есть хорошее рабочее ядро, и нет смысла создавать какие-то отдельные группы, которые затем стали бы партией. Ведь тогда надо говорить о распаде - распад не коалиции, а партии "Слуга народа". В это ядро входят умные и компетентные люди. Это центристские умеренные люди, которые не часто попадают в скандалы, и поэтому их фамилии не на слуху. Но они достойны находиться в парламенте", - рассказала нардеп.