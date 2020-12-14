Шмыгаль приехал на заседание фракции "Слуги народа"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал на заседание фракции "Слуга народа". Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Максим Бужанский, передает УНН.

По словам Бужанского, Шмыгаль выступил перед "слугами". Но о чем говорил премьер нардеп не написал.

Отметим, что сегодня на заседании фракции "слуги" планировали еще раз поговорить о Бюджете-2021.

Однако, по словам нардепа Александра Качуры, кроме проекта бюджета, должны рассматриваться следующие законопроекты:

• №3087д - о Бюро экономической безопасности;

• №4470 - по поводу противодействия коррупции;

• №4471 - по поводу составления админпротоколов в отношении судей;

• №3760 - о инвестнянях;

• №3656 - о снижении ставки НДС для аграрных производителей;

• №4065 - об информации, необходимой для декларирования;

• №3132 - по поводу усиления полномочий Антимонопольного комитета;

• №3014 - предложения Президента к Закону "Об электронных коммуникациях".

Перед началом заседания заместитель главы фракции Евгения Кравчук подтвердила рассмотрение этих вопросов, а также добавила, что, скорее всего, кадровые вопросы не будут рассматриваться.

Напомним, что Верховная Рада на заседании во вторник рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.



Добавим, что партия "Слуга народа" планирует подать финансовый отчет за первый квартал 2020 года до конца карантина.