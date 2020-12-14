Украина считает "юридически ничтожным" решение о продаже крымской "Массандры"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Пустив с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна “Массандра”, Россия в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права. Это решение является юридически ничтожным, написала в Twitter первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, передает УНН.

“РФ, как государство оккупант, в очередной раз нагло нарушила нормы МГП. В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна „Массандра“ своей же дочерней компании. Это решение юридически ничтожно и Россия будет нести за него ответственность”, — написала Джапаров.

Напомним, сегодня стало известно, что дочерняя компания банка “Россия” ООО “Южный проект” купила акции винзавода “Массандра”, который располагается в оккупированном Крыму, за более чем 5,3 млрд рублей (более 72,6 млн долларов).

Как сообщал УНН, во время заочного голосования 14 октября “депутаты” подконтрольного России так называемого парламента оккупированного Крыма согласовали проведение “приватизации” Производственно-аграрного объединения “Массандра” до конца этого года.

Украина в свою очередь заявила, что не исключает судебного разбирательства из-за продажи “Массандры”.