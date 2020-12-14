Эксперт скептически оценил вхождение Венедиктовой в группу прокуроров по делу "Привата"

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Сегодня генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех уголовных производствах НАБУ относительно вывода средств из “Привата”. Политический эксперт Александр Кочетков не видит в этом ничего положительного и не прогнозирует прогресса в деле. Говорит, что это просто “отчаянная попытка выпить чаю перед цунами”, передает УНН.

“Здесь ситуация достаточно прозрачна. У неё (у Венедиктовой — ред.) там неформально отведенное до конца года определенное время, чтобы продемонстрировать какие-то результаты своей деятельности, как генерального прокурора. А она так не слишком разбирается в вот этих внутренних течениях, которые в прокуратуре, есть какие-то интриги, ну на нее там не очень обращают внимание, откровенно говоря. Она делает такую отчаянную попытку непосредственно войти в группы и своим присутствием как-то добавить энергичности расследованию, чтобы она смогла отчитаться”, — пояснил он свое мнение в комментарии.

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Эксперт добавил, что среди вероятно причастных к выводу средств из “Привата” — “уважаемые участники”, которых не хотят или не могут трогать.

“Я считаю, что сделать (по делам „Приватбанка“, — ред.) что-то возможно, но заходить надо с другой стороны. Есть живые свидетели, участники различных махинаций, которые были во время национализации банка, прежнее руководство, не все поехали... можно разобраться, каким образом огромные суммы о которых все говорят, куда ушли. Они не могли уйти без определенного участия тех или иных людей... Но если не трогать всех важных участников событий и свидетелей, тогда там дело безнадежное. Потому что нельзя расследовать и никого не трогать. Обязательно надо иметь талант и свободу. Но сейчас это — отчаянная попытка выпить чаю перед цунами”, — сказал Кочетков.

Напомним, в ЕС констатировали слабые темпы расследования схем вывода средств из “Приватбанка”. НАБУ сих пор не завершило досудебный этап следствия и не объявило никакого подозрения.

Вместе с тем, ЕС отметил принятое Верховным судом решение “в пользу банка и украинского государства” о подтверждении законности процедуры bail-in (по спору с семьей Суркисов).

Как писал УНН, ранее в СМИ обнародовали часть аудиторского отчета Kroll, в котором говорилось о схеме вывода из ПриватБанка 150 млн долларов через 6 оффшорных компаний семье украинских олигархов Суркисов.

Речь идет о Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments и Tamplemon Investments, которые сегодня в украинских судах все еще пытаются отсудить у государства Украина 350 млн долларов.