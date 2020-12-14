Гетманцев: поддержка бюджета будет

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга рода" Данил Гетманцев заявил, что на этой неделе, вероятно, Рада примет проект бюджета на 2021 год. Об этом политик заявил во время брифинга по итогам заседания фракции "Слуга народа", информирует УНН.

“Премьер-министр (Денис Шмыгаль — ред.) не озвучил окончательный вариант бюджета. Бюджетный комитет заседает. Я думаю, что мы услышим ответы, но определенные компромиссы достигаются. Поддержка бюджета будет. Это нелегкое для некоторых наших коллег решение. И для образовательного комитета, и для медицинского. Но тем не менее, мы понимаем, что бюджет плохой, но его надо поддерживать”, — заявил нардеп.

Также Гетманцев отметил, что не исключает поддержки других депутатских групп в рассмотрении законопроекта о бюджете на 2021 год.

В то же время, народный депутат Украины от фракции “Слуга народа” Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп, хватит голосов для утверждения бюджета на 2021 год.



Напомним, завтра Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Добавим, что на днях нардеп Данил Гетманцев рассказал УНН о “позитивах” перед финальным рассмотрением бюджета на 2021 год.