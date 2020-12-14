В "Слуге народа" заявили о высокой вероятности бюджетной ночи
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга рода" Александр Качура заявил, что на этой неделе, вероятно, Рада не примет проект бюджета на 2021 год, а потому ее ожидают "бюджетные день и ночь". Об этом политик заявил во время брифинга по итогам заседания фракции "Слуга народа", информирует УНН.
"Относительно себя, то я буду принимать решение уже в канун голосования. Будет ли проголосован Бюджет на этой неделе? Здесь есть сомнения. Я не вижу, что есть поддержка законопроекта. Хотелось бы, чтобы это было на пленарной неделе. Но, думаю, что есть огромная вероятность, что у нас будет внеочередное заседание. И у нас будет "бюджетная ночь", "бюджетное утро" и "бюджетный вечер". Это будет сложный документ, который должен учесть интересы всех отраслей", - заявил нардеп.
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Напомним, завтра на заседании Верховная Рада рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.