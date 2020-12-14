Зеленский назначил руководителя ГУДа

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Игоря Лысого руководителем Государственного управления делами, подписав соответствующий указ, передает УНН.

"Назначить Лысого Игоря Васильевича Руководителем Государственного управления делами с 15 декабря 2020 года путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - говорится в указе №566/2020.

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Добавим, что перед назначением руководителем ГУД Игорь Лысый занимал в этом учреждении должность заместителя. Поэтому указу о назначении Лысого руководителем следовал указ о его увольнении.

"Освободить Лысого Игоря Васильевича от должности заместителя Руководителя Государственного управления делами, освободив от временного исполнения обязанностей Руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе №565/2020.

Напомним, в июне Зеленский освободил Сергея Борзова от должности Руководителя Государственного управления делами, назначив на должность в.и.о. главы управления Игоря Лысого.