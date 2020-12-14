Комитет будет рекомендовать Раде принять Бюджет-2021 в целом с рядом предложений - нардеп

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, скорее всего, будет рекомендовать Верховной Раде принять проект закона о Государственном бюджете на 2021 год. Об этом сообщил первый заместитель председателя этого комитета, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Рекомендовать Верховной Раде Украины проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2021 год, подготовленный Кабинетом министров Украины ко второму чтению, по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как закон с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета относительно изменений в законопроект, согласованных с министерством финансов Украины", - говорится в проекте постановления комитета.

Нардеп обнародовал также 24 предложения, внесенные Комитетом.

Они содержат, в частности, предложения "увеличить по общему фонду расходы по бюджетной программе "Обеспечение мероприятий в сфере безопасности государства и деятельности органов системы СБУ" на 50.000 тыс. грн, уменьшив на такую сумму по общему фонду расходы развития по бюджетной программе "Организация и регулирование деятельности учреждений в системе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов иа защиты потребителей".

Предлагается также "увеличить по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Освещение деятельности Верховной Рады Украины через средства телевидения и радиовещания и финансовая поддержка издания газеты "Голос Украины" на 1 030,5 тыс. грн, уменьшив на такую сумму по общему фонду расходы развития по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере контроля за выполнением государственного бюджета".

Также комитет рекомендовал "увеличить по общему Фонду расходы потребления по бюджетной программе "Руководство и управление в сфере экспортного контроля" на 30.000 тыс. грн, уменьшив по общему фонду расходы потребления по бюджетной программе "Обеспечение двустороннего сотрудничества Украины с иностранными государствами и международными организациями, информационное и организационное обеспечение участия Украины в международных форумах, конференциях, выставках" на 15.000 тыс. грн и расходы развития по бюджетной программе "Организация и регулирование деятельности учреждений в системе Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов иа защиты потребителей" на 15.000 тыс. грн".

"А вот и комитетские правки в бюджет 2021 года. Сейчас еще идет обсуждение, поэтому могут быть мелкие изменения. Но общий тренд понятен", - написал нардеп.

Ранее в парламенте сообщили, что голосов за проект Государственного бюджета на 2021 год будет где-то 250-260.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

Также Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021. 27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Ранее сегодня народный депутат Украины от фракции "Слуга рода" Данил Гетманцев заявил, что на этой неделе, вероятно, Рада примет проект бюджета на 2021 год.