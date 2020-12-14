"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новогоднего корпоратива в "Слуге народа" не будет, а все депутаты, во время празднования новогодних праздников не будут нарушать карантин. Об этом политик заявил во время брифинга после завершения заседания фракции, передает УНН.

"Смотрите, такие вопросы даже неприлично задавать сейчас, в рамках того, что происходит. Понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию в стране. Мы можем просто пожать, но даже не пожать, а кулачками так (показывает - ред.) сделать в последний рабочий день этого месяца, пленарный - имею в виду. А дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать, не нарушая правил карантина. Так, в своем окружении, с помощниками и так далее", - заявил Корниенко.

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Напомним, еще в ноябре нардеп Евгения Кравчук заявила в комментарии УНН, что фракция "Слуга народа" в этом году не будет собираться на новогодний корпоратив, они призывают частные компании также не устраивать празднества - ради безопасности.

Однако в прошлом году фракция "Слуга народа" устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.