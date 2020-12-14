Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,97 -0,1084  EUR: 33,89 -0,1005 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Оценка "Венецианки" является основанием для отставки судей КСУ - Вениславский
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
10950

"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

"Слуги народа" останутся без новогоднего корпоратива

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что новогоднего корпоратива в "Слуге народа" не будет, а все депутаты, во время празднования новогодних праздников не будут нарушать карантин. Об этом политик заявил во время брифинга после завершения заседания фракции, передает УНН.

"Смотрите, такие вопросы даже неприлично задавать сейчас, в рамках того, что происходит. Понятно, что ни о каких корпоративах речь не идет сейчас, учитывая эпидемическую и экономическую ситуацию в стране. Мы можем просто пожать, но даже не пожать, а кулачками так (показывает - ред.) сделать в последний рабочий день этого месяца, пленарный - имею в виду. А дальше все в своем рабочем порядке, каждый в своей семье будет праздновать, не нарушая правил карантина. Так, в своем окружении, с помощниками и так далее", - заявил Корниенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корпоратив во время пандемии: рестораторы жалуются на низкий спрос

Напомним, еще в ноябре нардеп Евгения Кравчук заявила в комментарии УНН, что фракция "Слуга народа" в этом году не будет собираться на новогодний корпоратив, они призывают частные компании также не устраивать празднества - ради безопасности.

Однако в прошлом году фракция "Слуга народа" устраивала благотворительный новогодний корпоратив, билет на который стоил 2,5 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Слуга народа
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.