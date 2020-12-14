Верещук рассказала, сколько "слуг народа" пройдут в ВР в следующем созыве

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Ирина Верещук в эфире одного из телеканалов предположила, сколько нардепов от "Слуги народа" пройдут в парламент на следующую каденцию, передает УНН.

"Если произойдет раскол и действительно пойдут двумя, тремя флангами, то возможно 120-150", - сказала она.

Верещук добавляет, что есть вероятность того, что некоторые нардепы от СН будут работать с другими депутатами, которые сейчас находятся в оппозиции к ним.

"Вы же видите некоторые дрейфы, некоторые такие высказывания, даже шаги, которые говорят о том, что идут такие переговорные процессы, здесь не будем этого отрицать. Наверное это очевидные вещи, все все знают и поэтому не буду делать вид, что я не знаю об этих секретах. Но это не критично, это абсолютно нормально, потому что прошло 1,5 года, люди поняли, что нужно искать им свое место под солнцем и понятно, что им будет тесно, если они будут пытаться попасть во второй созыв именно со "слугой народа" и ищут запасные аэродромы", - резюмировала она.