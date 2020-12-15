Интерпол не искал ни крымского правонарушителя - прокурор АРК

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Ни один крымский правонарушитель через каналы Интерпола не разыскивался. Об этом в интервью “Зеркалу недели” сообщил глава прокуратуры АР Крым Игорь Поночовный, передает УНН.

“Ее нет (работы Украинского Бюро Интерпола — ред.), по сути. Они передают нам разъяснения позиции Интерпола — и все. Непосредственно со штаб-квартирой Интерпола мы не общаемся, такой порядок. Отмечу, что фактически еще ни один крымский правонарушитель через каналы Интерпола не разыскивался”, — заявил Поночовный.

Также прокурор отметил проблему с объявлением подозреваемых и обвиняемых в “крымских делах” в международный розыск через Интерпол. В частности, одного из командиров “самообороны Крыма” — Армена Мартояна по кличке “Самвел”.

“По „Самвелу“ мы сейчас пошли путем двусторонних договоров. Недавно направили в Армению запрос о международной правовой помощи, поскольку появилась информация, что он там. „Самвел“ объявлялся в розыск по каналам Интерпола, однако был у них недолго, впоследствии Интерпол снял его с розыска в связи с тем, что преследование якобы имело политически мотивированный характер”, — добавил прокурор.

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По словам Поночовного, прокуратура АРК подавала в Интерпол материалы по розыску “крымских самообороновцев”, причастных к похищению Героя Украины Решата Аметова.

“Их действия квалифицированы по общеуголовным статьям. Но Интерпол самоустранился и от их розыска. Теперь попробуем третий вариант, ссылаясь на информацию о том, что они готовы всесторонне содействовать розыску военных преступников. Подадим материалы по розыску подозреваемых по статье 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны)”, — подытожил Поночовный.

Напомним, в сентябре 2019 года МВД показало фото подозреваемых в похищении убитого в Крыму Решата Аметова, тело которого было обнаружено в поле возле села Земляничное Белогорского района АР Крым с внешними признаками насильственной смерти 15 марта 2014 года.

Напомним, в 2017 году указом Президента Украины Решату Аметову присвоено звание Героя Украины посмертно.