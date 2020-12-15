“Слуги народа” поддержали инициативу Минздрава по использованию украинских “антигенных” тестов на COVID-19

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинские парламентарии неоднократно выступали за поддержку отечественных производителей средств для борьбы с COVID-19. Народные депутаты рассказали УНН, как они относятся к инициативе Министерства здравоохранения по расширению использования отечественных ИФА-тестов на антиген.

Так, нардеп от “Слуги народа” Виталий Безгин отметил, что он полностью поддерживает инициативу министра здравоохранения Максима Степанова.

“Если есть такая инициатива, я поддерживаю. Это замечательная инициатива. Главное, чтобы тесты были качественными. У нас есть производители, которые готовы качественно работать и предоставлять качественный конкурентоспособный продукт. Поэтому его надо стимулировать”, — подчеркнул он.

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А народный депутат от партии “Слуга народа” Павел Фролов отмечает, что охватить все население Украины тестированием на COVID-19 возможно при условии четко разработанного плана. Хотя это и потребует значительных ресурсов медицинской системы, но если заручиться поддержкой отечественных производителей тестов, то это можно постепенно сделать. Именно поэтому инициатива МОЗ выглядит очень своевременной и стратегически обоснованной.

“Украина уже производит качественные тесты. Наша страна достаточно быстро наладила собственное производство, чтобы не закупать эти тесты. Конечно, лучше, чтобы тесты для больших объемов централизованных тестирований населения были украинские”, — отметил он.

Отметим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Минздраве планируют максимально широко использовать отечественный ИФА-тест на прямое обнаружение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Напомним, что этими тестами DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген можно проверять один миллион человек в день. Разработчиком уникальных сверхчувствительных тест-систем стали украинские ученые из “Диапроф-Мед”.