Рада сегодня рассмотрит Бюджет-2021, вопрос НАПК и "особый статус" Донбасса

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Верховная Рада Украины на пленарном заседании во вторник, 15 декабря, планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - во втором чтении проект Госбюджета на 2021 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.

Так, речь идет о проекте закона №4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

Нардепы также рассмотрят проект закона №4467 о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Также планируется рассмотреть проект закона №4464 о внесении изменений в статью 77 Основ законодательства Украины о здравоохранении (относительно льгот и повышения оплаты труда профессионалов с высшим немедицинским образованием, работающих в системе здравоохранения).

Кроме того, Рада намерена сегодня рассмотреть проект закона №4470 о внесении изменений в Закон Украины "О предупреждении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции. А также - проект закона №4471 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины. Эти законопроекты направлены на разблокирование работы НАПК после решения КСУ от 27 октября.

Также повторного рассмотрения после доработки в Раде ожидают сегодня два законопроекта с предложениями Президента: №3491 "О внесении изменений в Закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" и №3014 "Об электронных коммуникациях".

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс.

Также сообщалось, что народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп хватит голосов для утверждения Бюджета на 2021 год.

Как сообщал УНН, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год и направил его в парламент.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в Бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект Бюджета-2021 поступил в Раду.